Король Джеймс побил исторический рекорд НБА: невероятное достижение легенды баскетбола

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс установил новый рекорд по количеству матчей, в которых он набирал 20 и более очков. Это знаменательное событие произошло во время матча чемпионата НБА.

В ночь на 29 октября Лос-Анджелес Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА уступил Миннесоте со счетом 102:111. Лидер Лейкерс Леброн Джеймс набрал в этом поединке 28 очков. Это позволило 37-летнему баскетболисту побить рекорд НБА по количеству матчей с 20+ набранными очками.

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У Короля Джеймса теперь таких матчей 1135, у Карла Мелоуна – 1134, у Карима Абдул-Джаббара – 1122. Другие преследователи имеют меньше тысячи таких матчей.