У ніч на 29 жовтня Лос-Анджелес Лейкерс у матчі регулярного чемпіонату НБА поступився Міннесоті з рахунком 102:111. Лідер Лейкерс Леброн Джеймс набрав у цьому поєдинку 28 очок. Це дозволило 37-річному баскетболісту побити рекорд НБА за кількістю матчів з 20+ набраними очками.
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У Короля Джеймса тепер таких матчів 1135, у Карла Мелоуна – 1134, у Каріма Абдул-Джаббара – 1122. Інші переслідувачі мають менше тисячі таких матчів.
- Це цікаво. Леброн Джеймс виступає у складі Лос-Анджелес Лейкерс з 2018 року.
- 18 серпня 2022 року Джеймс повторно підписав із Лейкерс дворічний контракт на суму 97,1 мільйона доларів.
- Продовження контракту зробило Джеймса найбільш високооплачуваним спортсменом в історії НБА.
- За всю кар’єру Леброн заробив 528,9 мільйонів доларів, перевершивши досягнення Кевіна Дюранта за доходами за весь час.