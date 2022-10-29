В ночь на 29 октября Лос-Анджелес Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА уступил Миннесоте со счетом 102:111. Лидер Лейкерс Леброн Джеймс набрал в этом поединке 28 очков. Это позволило 37-летнему баскетболисту побить рекорд НБА по количеству матчей с 20+ набранными очками.
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У Короля Джеймса теперь таких матчей 1135, у Карла Мелоуна – 1134, у Карима Абдул-Джаббара – 1122. Другие преследователи имеют меньше тысячи таких матчей.
- Это интересно. Леброн Джеймс выступает в составе Лос-Анджелес Лейкерс с 2018 года.
- 18 августа 2022 года Джеймс повторно подписал с Лейкерс двухлетний контракт на сумму 97,1 миллиона долларов.
- Продление контракта сделало Джеймса самым высокооплачиваемым спортсменом в истории НБА.
- За всю карьеру Леброн заработал 528,9 миллионов долларов, превзойдя достижение Кевина Дюранта по доходам за все время.