Богатскис возглавил сборную Украины в мае 2019 года. Тогда же он стал главным тренером клуба Киев-Баскет, совмещая работу в сборной и клубе. В период с 2019 по 2022 год с Киев-Баскетом латвиец завоевал серебро и бронзу Суперлиги, а также дважды выводил команду в плей-офф Кубка Европы ФИБА.

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Под руководством латвийца сборная с первого места отборочной группы вышла в финальную часть чемпионата Европы. На Евробаскете-2022 сборная Украины заняла второе место в группе, одержав три победы в пяти матчах: над Великобританией, Эстонией и Италией, а в 1/8 финала уступила сборной Польши.

Стоит напомнить, что во время Евробаскет-2022 Багатскис был настолько эмоционально заведен, что во время тайм-аута команды использовал ненормативную лексику. Из-за этого трансляцию матча даже пришлось прервать.

После окончания выступления на чемпионате Европы, Багатскис заявил, что его контракт что с клубом, что со сборной закончился. Потому была неопределенность в том, кто продолжит работу в сборной Украины.

3 октября Киев-Баскет объявил, что новым тренером команды стал Владимир Холопов.

16 октября Федерация баскетбола Украины заявила, что Айнарс Багатскис продолжит работу с национальной командой. Его контракт будет действовать до окончания квалификации чемпионат мира 2023 года.

Украинская сборная продолжает выступление в отборе на чемпионат мира. В рамках второго этапа квалификации наша команда имеет одну победу в шести матчах.

В следующем игровом окне национальная команда 11 ноября на выезде будет противостоять Нидерландам, а 14 ноября будет играть против сборной Исландии. Еще два матча команда проведет в феврале 2023 года. Сначала 23 февраля сыграет на выезде против Италии, а после этого 26 февраля будет принимать дома Нидерланды.