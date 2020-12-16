Форвард Яннис Адетокунбо подписал новое соглашение с командой Милуоки Бакс. Его контракт рассчитан на 5 лет и стал крупнейшим в истории НБА.

Яннис Адетокунбо подписал так называемый супермаксимальный контракт на 228,3 миллиона долларов на 5 лет. О сумме контракта сообщает журналист Шамс Чарания. Яннис Адетокунбо на своей странице в твиттере подтвердил информацию о подписании нового соглашения с клубом.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. ? pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Супермаксимальний контракт может получить баскетболист, который выступает за один и тот же клуб не менее 7 лет с начала карьеры (исключение – один обмен в первые четыре сезона), а также быть MVP или хотя бы попасть в сборную сезона в последнем сезоне.

Однако новый контракт начнет действовать со следующего сезона. В этом сезоне Яннис Адетокунбо получит зарплату 27,5 миллионов долларов.

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При этом его зарплата будет не одинаковой в течение всех пяти лет, а будет расти. В 2021 году он получит 39,3 миллиона долларов, а уже в сезоне 2025/26 – почти 52 миллиона долларов.