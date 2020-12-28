Лідер Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс обійшов іншу легенду клубу Кобі Браянта за кількістю зіграних хвилин в матчах НБА.

ЛеБрон Джеймс відіграв понад 26 хвилин у матчі проти Міннесоти. Цього вистарчило для того, щоб піднятися на восьме місце за кількістю зіграних хвилин в НБА. Тепер у нього 48638 хвилин. У Кобі Браянта – 48637 хвилин.

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Тепер перед ЛеБроном Джеймсом залишилося сім гравців, які провели більше часу. До найближчого з них – Мозесу Мелоуна – залишилося 806 хвилин.

Першим у списку є Карім Абдул-Джаббар, який зіграв 57446 хвилин.

Карім Абдул-Джаббар 57446 хвилин

Карл Мелоун 54852

Дірк Новіцкі 51368

Кевін Гарнетт 50418

Джейсон Кідд 50111

Елвін Хейс 50000

Мозес Мелоун 49444

ЛеБрон Джеймс 48638

Кобі Браянт 48637

Нагадаємо,

ЛеБрон Джеймс проводить 18 сезон в НБА. Він був обраний під першим номером на драфті у 2003 році командою Клівленд Кавальєрс. За цю команду він виступав до 2010 року. Після чого перейшов в Маямі Хіт.

У 2012 році виграв перше чемпіонство. У 2013 році – ще одне.

У 2014 році повернувся в Клівленд. Цю команду він привів до чемпіонства у 2016 році.

У 2018 році перебрався до Лос-Анджелес Лейкерс. У 2020 році "озеряни" стали чемпіоном НБА.

З 2005 року ЛеБрон Джеймс викликається на Матч всіх зірок НБА.

У сезонах 2009/10 та 2012/13 був визнаний найціннішим гравцем НБА.

У 2020 році був визнаний спортсменом року за версіями Associated Press та Time.

Щодо Кобі Браянта, то він в НБА провів 20 сезонів – з 1996 до 2006 року. Всю кар'єру гравець провів в Лейкерс, з якою п'ять разів ставав чемпіоном.

Загинув Кобі Браянт в авіакатастрофі 26 січня 2020 року. Його гелікоптер врізався в пагорб. На борту було 9 людей, серед яких його 13-літня донька Джанна. Всі загинули.