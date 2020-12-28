ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта за кількістю зіграних хвилин в НБА
Лідер Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс обійшов іншу легенду клубу Кобі Браянта за кількістю зіграних хвилин в матчах НБА.
ЛеБрон Джеймс відіграв понад 26 хвилин у матчі проти Міннесоти. Цього вистарчило для того, щоб піднятися на восьме місце за кількістю зіграних хвилин в НБА. Тепер у нього 48638 хвилин. У Кобі Браянта – 48637 хвилин.
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Тепер перед ЛеБроном Джеймсом залишилося сім гравців, які провели більше часу. До найближчого з них – Мозесу Мелоуна – залишилося 806 хвилин.
Першим у списку є Карім Абдул-Джаббар, який зіграв 57446 хвилин.
- Карім Абдул-Джаббар 57446 хвилин
- Карл Мелоун 54852
- Дірк Новіцкі 51368
- Кевін Гарнетт 50418
- Джейсон Кідд 50111
- Елвін Хейс 50000
- Мозес Мелоун 49444
- ЛеБрон Джеймс 48638
- Кобі Браянт 48637
Нагадаємо,
- ЛеБрон Джеймс проводить 18 сезон в НБА. Він був обраний під першим номером на драфті у 2003 році командою Клівленд Кавальєрс. За цю команду він виступав до 2010 року. Після чого перейшов в Маямі Хіт.
- У 2012 році виграв перше чемпіонство. У 2013 році – ще одне.
- У 2014 році повернувся в Клівленд. Цю команду він привів до чемпіонства у 2016 році.
- У 2018 році перебрався до Лос-Анджелес Лейкерс. У 2020 році "озеряни" стали чемпіоном НБА.
- З 2005 року ЛеБрон Джеймс викликається на Матч всіх зірок НБА.
- У сезонах 2009/10 та 2012/13 був визнаний найціннішим гравцем НБА.
- У 2020 році був визнаний спортсменом року за версіями Associated Press та Time.
Щодо Кобі Браянта, то він в НБА провів 20 сезонів – з 1996 до 2006 року. Всю кар'єру гравець провів в Лейкерс, з якою п'ять разів ставав чемпіоном.
Загинув Кобі Браянт в авіакатастрофі 26 січня 2020 року. Його гелікоптер врізався в пагорб. На борту було 9 людей, серед яких його 13-літня донька Джанна. Всі загинули.
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