Экс-звезда ПСЖ и финалист чемпионата мира попал в больницу из-за передозировки
Источник:AS
Дела у Эзекьеля Лавесси после окончания карьеры идут далеко не лучшим образом. Уже второй раз за полмесяца аргентинец был госпитализирован.
Футболисты нередко портят свою репутацию из-за алкогольной или даже наркотической зависимости. Яркий пример – Артем Милевский, который из-за злоупотребления алкоголем даже был в коме и прошел долгое лечение.
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Звездный аргентинец в беде
Похоже, что подобные проблемы постигли когда-то звездного аргентинского форварда Эзекьеля Лавесси. Местный журналист Луис Вентура сообщает, что эксфутболист оказался в медицинском заведении.
Отмечается, что причиной госпитализации явилась передозировка вредными веществами. Непонятно, то ли речь об алкоголе, то ли о наркотиках.
Соответствующее решение положить Лавесси в больницу приняли его родственники после рецидива передозировки. Правда, сын аргентинца опроверг эту информацию, отметив, что Эзекьель в порядке и по плану проходит курс реабилитации.
Отметим, что в конце декабря Лавесси также оказался в госпитале. Эксфорвард поступил с колото-резаной раной живота и переломом ключицы. Сообщалось, что инцидент произошел во время вечеринки в доме аргентинца, причиной травм стал спор.
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Кто такой Эзекьель Лавесси
- 38-летний эксфорвард является воспитанником Эстудиантеса из Буэнос-Айреса
- также аргентинец поиграл за Сан-Лоренцо, Наполи, ПСЖ и Хэбэй Чайна Форчун
- вместе с неаполитанцами Эзекьель выиграл Кубок Италии в 2012-м
- в составе ПСЖ Лавесси выиграл семь титулов, среди которых – три чемпионства
- вместе с молодежной сборной Аргентины форвард стал победителем Олимпиады-2008
- за национальную команду Лавесси провел 51 матч, оформив 9 голов
- Эзекьель становился вицечемпионом мира в 2014-м, а также брал серебро Копа Америка (2015 и 2016).
- профессиональную карьеру аргентинец завершил в 2019 году