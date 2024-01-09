Экс-звезда ПСЖ и финалист чемпионата мира попал в больницу из-за передозировки

Дела у Эзекьеля Лавесси после окончания карьеры идут далеко не лучшим образом. Уже второй раз за полмесяца аргентинец был госпитализирован.

Футболисты нередко портят свою репутацию из-за алкогольной или даже наркотической зависимости. Яркий пример – Артем Милевский, который из-за злоупотребления алкоголем даже был в коме и прошел долгое лечение.

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Звездный аргентинец в беде

Похоже, что подобные проблемы постигли когда-то звездного аргентинского форварда Эзекьеля Лавесси. Местный журналист Луис Вентура сообщает, что эксфутболист оказался в медицинском заведении.

Отмечается, что причиной госпитализации явилась передозировка вредными веществами. Непонятно, то ли речь об алкоголе, то ли о наркотиках.

Соответствующее решение положить Лавесси в больницу приняли его родственники после рецидива передозировки. Правда, сын аргентинца опроверг эту информацию, отметив, что Эзекьель в порядке и по плану проходит курс реабилитации.

Отметим, что в конце декабря Лавесси также оказался в госпитале. Эксфорвард поступил с колото-резаной раной живота и переломом ключицы. Сообщалось, что инцидент произошел во время вечеринки в доме аргентинца, причиной травм стал спор.

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Кто такой Эзекьель Лавесси