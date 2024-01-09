Футболісти нерідко псують свою репутацію через алкогольну чи навіть наркотичну залежність. Яскравий приклад – Артем Мілевський, який через зловживання алкоголем навіть був у комі та пройшов довге лікування.
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Зірковий аргентинець в халепі
Схоже, що подібні проблеми спіткали колись зіркового аргентинського форварда Езек'єля Лавессі. Місцевий журналіст Луїс Вентура повідомляє, що ексфутболіст опинився у медичному закладі.
Зазначається, що причиною госпіталізації стало передозування шкідливими речовинами. Незрозуміло, чи то мова про алкоголь, чи то про наркотики.
Відповідне рішення покласти Лавессі у лікарню прийняли його родичі після рецидиву передозування. Правда, син аргентинця спростував цю інформацію, зазначивши, що Езек'єль в порядку і за планом проходить курс реабілітації.
Зазначимо, що в кінці грудня Лавессі також опинився у госпіталі. Ексфорвард поступив із колото-різаною раною живота та переломом ключиці. Повідомлялось, що інцидент стався під час вечірки в домі аргентинця, причиною травм стала грошовий спір.
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Хто такий Езек'єль Лавессі
- 38-річний ексфорвард є вихованцем Естудіантеса з Буенос-Айреса
- також аргентинець пограв за Сан-Лоренцо, Наполі, ПСЖ та Хебей Чайна Форчун
- разом із неаполітанцями Езек'єль виграв Кубок Італії у 2012-му
- у складі ПСЖ Лавессі виграв сім титулів, серед яких – три чемпіонства
- разом із молодіжною збірною Аргентини форвард став переможцем Олімпіади-2008
- за національну команду Лавессі провів 51 матч, оформивши 9 голів
- Езек'єль ставав віцечемпіоном світу у 2014-му, а також брав срібло Копа Америка (2015 та 2016)
- професійну кар'єру аргентинець завершив у 2019 році