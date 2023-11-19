"Ла-ла-ла-ла": латвийские фанаты песней напомнили миру, кем является российский диктатор – видео

В субботу, 18 ноября, прошли очередные матчи квалификации к Евро-2024. В одном из них сборная Латвии на своем поле принимала Хорватию.

Победу одержали гости со счетом 0:2. Итоговый результат был установлен еще на 16-й минуте матча благодаря голам Ловро Майера и Андрея Крамарича, пишет 24 Канал.

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Латвийские болельщики повторили легендарный хит

Несмотря на неудовлетворительный ход событий на футбольном поле, местные фанаты не скучали на трибунах. В конце первого тайма они исполнили легендарную песню о президенте России Владимире Путине.

Таким образом, латвийцы в очередной раз рассказали миру, кто он, и что о диктаторе думают граждане Латвии.

Смотрите видео с латвийскими фанатами, которые поют о Путине

. В этот день Латвия отмечала 105-летие своей независимости.

Напомним, что уже не в первый раз этой осенью на стадионе звучит легендарная песня. В сентябре также в матче отбора к Евро-2024 литовские фанаты душевно спели всем известные строчки в матче против Сербии.

За это УЕФА наказала штрафом в 10 тысяч евро местную федерацию футбола, однако полузащитник Юстас Ласицкас тогда заявил, что он с командой готов платить штрафы с премий за такой перформанс.

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. Песня "Путин – х***о" была основана в 2014 году после начала войны России против Украины. Впервые она была исполнена фанатами Металлиста и Шахтера накануне очной встречи, после чего стала хитом на украинских стадионах, а затем и зарубежных.