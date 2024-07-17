Ламин Ямаль провел успешный сезон в Барселоне, а также блестяще показал себя на Евро-2024. В новом сезоне юноша будет выступать под прежним номером легендарного футболиста "каталонцев".

Читайте также Отличие с горьким привкусом: гол в ворота сборной Украины попал в топ-10 Евро-2024

Какой новый номер у Ямаля

В сезоне-2024/2025 игрок будет выступать под номером 19.

Когда-то в Барселоне под этим же номером выступал легендарный Лионель Месси.



Ламин Ямаль и Лионель Месси / Фото TNT Sports Argentina

Отметим, что Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком Евро-2024 и обновил несколько рекордов.