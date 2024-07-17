Ламін Ямаль провів успішний сезон в Барселоні, а також блискуче показав себе на Євро-2024. У новому сезоні юнак виступатиме під колишнім номером легендарного футболіста "каталонців".

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Який новий номер у Ямаля

У сезоні-2024/2025 гравець виступатиме під номером 19.

Колись у Барселоні під цим же номером виступав легендарний Ліонель Мессі.



Ламін Ямаль та Ліонель Мессі / Фото TNT Sports Argentina

Відзначимо, що Ламін Ямаль став найкращим молодим гравцем Євро-2024 і оновив кілька рекордів.