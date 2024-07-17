Технические наблюдатели УЕФА отобрали десятку лучших голов Евро-2024. Победителем номинации стал потрясающий удар в исполнении испанца Ламина Ямаля во время полуфинала против Франции (2:1).

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Гол в ворота Украины среди лучших

В пятерку лучших попал гол забитый Николае Станчу в ворота Андрея Лунина. Румынский полузащитник открыл счет в матче первого тура с Украиной. Станчу воспользовался ошибкой Лунина и эффектным ударом отправил мяч в девятку.

Видео гола Станчу

Отметим, что в тройку номинантов попал удар через себя в исполнении Джуда Беллингема в полуфинале со Словакией. А также гол швейцарца Шакири в ворота шотландцев в рамках поединка второго тура.

Топ-10 лучших голов по версии УЕФА

1. Ламин Ямал. Испания – Франция (2:1), 1/2 финала

2. Джуд Беллингем. Англия – Словакия (2:1), 1/16 финала

3. Джердан Шакири. Шотландия – Швейцария (1:1), 2-й тур

4. Николае Станчу. Румыния – Украина (3:0), 1-й тур

5. Арда Гюлер. Турция – Грузия (3:1), 1-й тур

6. Мерт Мюлдюр. Турция – Грузия (3:1), 1-й тур

7. Фабиан Руис. Испания – Хорватия (3:0), 1-й тур

8. Олли Уоткинс. Нидерланды – Англия (1:2), 1/2 финала

Напомним, что лучшим игроком Евро-2024 стал хавбек "Фурии рохи" Родри. Награду лучшего молодого игрока турнира получил 17-летний Ламин Ямаль. А лучшим игроком финала Евро-2024 признали испанца Нико Уильямса.