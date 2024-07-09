У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи-2024 відбудеться півфінальний поєдинок між збірними Іспанії та Франції. Суперники визначать першого фіналіста турніру.
До теми У фінал Євро-2024 потрапить лише один: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція
Нове досягнення зірки "Фурії рохи"
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився зі стартовим складом команди. З перших хвилин матчу у Мюнхені на поле вийде юний Ламін Ямаль. Таким чином, іспанець стане наймолодшим гравцем (16 років і 362 дні) в історії чемпіонатів світу та Європи, які грали у півфіналі одного з цих турнірів.
Вінгер Барселони перевершив попереднє досягнення легендарного бразильця Пеле. У 1958 році "король футболу" зіграв у півфіналі чемпіонату світу проти Франції. У день матчу бразильцю було 17 років та 244 днів.
Ямаль на Євро-2024
- Нагадаємо, що Ламін Ямаль дебютував за збірну Іспанії у вересні 2023 року. Тоді іспанцю виповнилося 16 років та 57 днів. Він став наймолодшим гравцем своєї збірної, а також наймолодшим автором голу.
- Всього на рахунку футболіста вже 12 матчів у футболці "Фурії рохи" та два забиті м'ячі. На Євро-2024 Ямаль зіграв у всіх шести поєдинках. На його рахунку три гольові передачі. Проте забити гол юнаку досі не вдалося.