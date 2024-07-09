Во вторник, 9 июля, на Евро-2024 состоится первый полуфинальный матч. В битве за путевку в финал сойдутся сборные Испании и Франции, пишет 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Феерическое нападение против суперзащиты

Подопечные Луиса де ла Фуэнте демонстрируют наиболее эффектную игру на этом чемпионате Европы. На групповой стадии "фурия роха" выиграла все три матча насухо против непростых оппонентов.

В плей-офф Испания без проблем разобралась с грузинами, после чего в экстратайме выиграли супербитву с Германией. Ту игру даже называли "досрочным финалом Евро". Однако против Франции команде ле ла Фуэнте вряд ли будет легче.

Подопечные Дешама неожиданно не впечатляют в нападении, забив лишь три гола. При этом два из них были автоголами, а еще один Мбаппе оформил с пенальти. Но защита "Ле Бле" действует на высоте, пропустив лишь один мяч (также с пенальти от Левандовского).

К матчу 1/2 финала французы подходят без кадровых потерь, ведь дисквалификацию отсидел Рабьо. А вот Испания останется без трех игроков основы. Карвахаль и Ле Норман перебрали карточек, а для Педри Евро завершен из-за травмы.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямал, Ольмо, Уильямс – Мората.

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Рабьо – Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Испания – Франция пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также встречу вживую можно будет увидеть на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Франция. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.