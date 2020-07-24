"Лацио" в течение 13 лет не мог выйти в Лигу чемпионов. Клуб гарантировал себе матчи на еврокубковые арене после победы над "Кальяри".

В рамках 35 тура Серии "Лацио" встречался с "Кальяри". "Орлы" одержали минимальную победу (2:1), победа принесла хозяевам возможность бороться с сильнейшими клубами мира в турнире Лиге чемпионов, пишет ESPN.

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Успех "орлов"

Римляне впервые победили в течение пяти матчей. Команде Индзаги располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. В их активе 72 пункта.

Теперь "орлов" ожидают матчи Лиги чемпионов. На этом турнире команда последний раз участвовала еще в сезоне 2007/08. Тогда них была сложнейшая группа во главе с "Реалом", также в группе были "Вердер" и "Олимпиакос".

Пять лет назад "Лацио" не смог победить "Байер" в раунде плей-офф. В первой игре "орлы" минимально победили немецкий клуб, а вот во втором матче крупно уступили – 0:3.

"Рома", которая занимает 5 место уже не догонит "Лацио". Они отстают от четвертой позиции на 11 очков.