"Лаціо" протягом 13 років не міг вийти у Лігу чемпіонів. Клуб гарантував собі матчі на єврокубкові арені після перемоги над "Кальярі".

У рамках 35 туру Серії "Лаціо" зустрічався із "Кальярі". "Орли" здобули мінімальну перемогу (2:1), звитяга принесла господарям можливість боротись із найсильнішими клубами світу у престижному турнірі Лізі чемпіонів, пише ESPN.

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Успіх "орлів"

Римляни вперше перемогли протягом п'яти матчів. Команді Індзагі розташовується на четвертій сходинці у турнірній таблиці. У їх активі 72 пункти.

Тепер на "орлів" чекають матчі Ліги чемпіонів. На цьому турнірі команда востаннє брала участь ще у сезоні 2007/08. Тоді них була надскладна група на чолі з "Реалом", також у групі були "Вердер" та "Олімпіакос".

П'ять років тому "Лаціо" не зміг перемогти "Баєр" в раунді плей-офф. У першій грі "орли" мінімально перемогли німецький клуб, а от у другому матчі розгромно поступились – 0:3.

"Рома", яка посідає 5 місце вже не наздожене "Лаціо". Вони відстають від четвертої позиції на 11 очок.