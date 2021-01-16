В пятницу, 15 января, Рома гостила на стадионе Лацио в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Хозяева неожиданно легко разгромили соперника.

Лацио – Рома 3:0

Голы: Иммобиле, 14, Альберто, 23, 67

Победа была нужна обоим клубам. Победа Роме позволила бы вплотную приблизиться к лидеру Серии А Милану, а Лацио выбраться из середины таблицы ближе к еврокубкам, пишет 24 канал.

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Команды активно начали поединок. На 14-й минуте счет встречи открыли хозяева. Иммобиле отдал классный заброс на Лаццари, но его опередил защитник. Однако сделал это неудачно. Ибанез неуклюже остановил мяч и упал. За его спиной уже был полузащитник, но Лаццари увидел, что находится в худшей позиции для удара и оставил возможность отличиться в поединке Иммобиле. Чиро хладнокровно пробил в верхнюю девятку ворот – 1:0.

Меньше, чем через 10 минут вратарь Лопес снова вынимал мяч из собственных владений. Защитник Ибанез стал настоящим неудачником первого тайма. Лаццари стал адресатом классной передачи из глубины поля, но защитник лишь ценой фола смог остановить соперника. Игрок Ромы не стал сигнализировать о пенальти, быстро поднялся и отдал передачу в центр штрафной, где уже находился свободный Альберто. Испанец легко переиграл голкипера – 2:0.

Свой момент был и у команды Фонсенки. Джеко вскинул головой прямо под удар Мхитаряну, но бывший игрок Шахтера пробил мимо ворот. Команды ушли на перерыв при комфортном счете для Лацио.

После отдыха хозяева не остановились и продолжали свои атаки. Снова сработала связка Иммобиле – Лаццари. Последний получил хорошую передачу прямо под удар, но его выстрел остановил голкипер Ромы.

Оборона гостей не могла сдержать быстрого Иммобиле. Все чаще хозяева строили атаки через фланг, куда смещался активный нападающий. Форвард собрал на себе нескольких игроков соперника и попытался пробить. Однако удара хорошего не получилось. Через несколько минут снова острота была от Иммобиле, но на этот раз его удар парировал голкипер.

В середине второго тайма счет стал неприличным – 3:0. Альберто получил передачу на грани штрафной и бильярдным ударом переиграл вратаря, положив мяч прямо в угол ворот. Полузащитник "орлов" оформил дубль во встрече.

"Волки" могли сократить счет. Но удар Джеко в упор эффектно отразил Рейна, выйдя победителем из этой дуэли. Команды больше не меняли цифры на табло – 3:0 уверенная победа Лацио.

После разгрома Рома не смогла приблизиться к идущему вторым Интеру. Преимущество составляет 3 очка, но в активе команды Антонио Конте есть еще один матч. "Волки" с 34 пунктами замыкают тройку лидеров. Лацио же приблизился к еврокубковой зоне – 31 очко.

Лацио – Рома видеообзор