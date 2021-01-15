Футболисты Педру Нету и Бруно Жордау летом 2017 года перешли в аренду в итальянский Лацио из португальской Браги. А потом были выкуплены. Но деньги за этот трансфер сначала получил другой португальский клуб – Спортинг.

Руководство Лацио ошиблось, когда делало платежи за трансфер игроков, пишет The Guardian.

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Причиной ошибки в Лацио назвали схожие названия клубов. Финансовый отдел допустил ошибку, когда проводил платеж. Ведь официальное название Браги – Sporting Club Braga, в то время как привычный для нас Спортинг называют Sporting Clube de Portugal.

При этом в The Guardian были и вопросы и по суммам трансфера за Педру Нету. Журналисты утверждают, что Лацио выплатил 11 миллионов евро, зато Брага получила лишь 9,5 миллионов евро. В Лацио заявили, что никаких ошибок в сумме трансфера нет. Но при этом отказались вдаваться в детали по трансферу игрока.

"Как вы понимаете, вся финансовая информация, связанная с передачей игрока, является конфиденциальной, и это делает вещи более загадочными. Но в этом случае воображение превышает реальность. Ваше "расследование" введено в заблуждение различным фискальным подходом, принятым обеими клубами, вероятно. Все суммы, связанные с переводом, есть в FIFA TMS [система соответствия переводов], что защищает прозрачность финансовых операций между клубами", – заявил генеральный секретарь Лацио Армандо Калвер.

Однако как Лацио впоследствии удалось вернуть деньги от Спортинга за игроков, которые никогда не выступали за клуб и не принадлежали им – не сообщается.

Стоит отметить, что после того, как прошли два года аренды Педру Нету и Бруно Жордау, оба игрока были выкуплены римским клубом. И за месяц проданы в английский Вулверхэмптон. По данным СМИ, только за Педру Нету "волки" заплатили 18 миллионов фунтов.