У п'ятницю, 15 січня, Рома гостювала на стадіоні Лаціо у рамках 18-го туру італійської Серії А. Господарі несподівано легко розгромили суперника.

Лаціо – Рома 3:0

Голи: Іммобіле, 14, Альберто, 23, 67

Перемога була потрібна обом клубам. Звитяга Ромі дозволила б впритул наблизитись до лідера Серії А Мілана, а Лаціо вибратись із середини таблиці ближче до єврокубків, пише 24 канал.

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Команди активно розпочали поєдинок. На 14-й хвилині рахунок зустрічі відкрили господарі. Іммобіле віддав класне закидання на Лаццарі, але його випередив захисник. Однак зробив це невдало. Ібанез незграбно зупинив м'яч та впав. За його спиною вже був півзахисник, але Лаццарі побачив, що перебуває у гіршій позиції для удару та залишив можливість відзначитись у поєдинку Іммобіле. Чіро холоднокровно пробив у верхню дев'ятку воріт – 1:0.

Менше, як за 10 хвилин воротар Лопес знову виймав м'яч з власних володінь. Захисник Ібанез став справжнім невдахою першого тайму. Лаццарі став адресатом класної передачі з глибини поля, але оборонець лише ціною фолу зміг зупинити суперника. Гравець Роми не став сигналізувати про пенальті, швидко підійнявся та віддав передачу у центр штрафного, де вже перебував вільний Альберто. Іспанець легко переграв голкіпера – 2:0.

Свій момент був і у команди Фонсенки. Джеко скинув головою прямо під удар Мхітаряну, але колишній гравець Шахтаря пробив повз ворота. Команди пішли на перерву за комфортного рахунку для Лаціо.

Після відпочинку господарі не зупинились та продовжували свої атаки. Знову спрацювала зв'язка Іммобіле – Лаццарі. Останній отримав хорошу передачу прямо під удар, але його постріл зупинив голкіпер Роми.

Оборона гостей не могла стримати швидкого Іммобіле. Все частіше господарі будували атаки через фланг, куди зміщувався активний нападник. Форвард зібрав на собі декількох гравців суперника та спробував пробити. Однак удару хорошого не вийшло. Через декілька хвилин знову гострота була від Іммобіле, але цього разу його удар парирував голкіпер.

У середині другого тайму рахунок став непристойним – 3:0. Альберто отримав передачу на межі штрафного та більярдним ударом переграв воротаря, поклавши м'яч прямо у кут воріт. Півзахисник "орлів" оформив дубль у зустрічі.

"Вовки" могли скоротити рахунок. Але удар Джеко впритул ефектно відбив Рейна, вийшовши переможцем із цієї дуелі. Команди більше не змінювали цифри на табло – 3:0 впевнена перемога Лаціо.

Після розгрому Рома не змогла наблизитись до Інтера, який йде другим. Перевага складає 3 очки, але у активі команди Антоніо Конте є ще один матч. "Вовки" із 34 пунктами замикають трійку лідерів. Лаціо ж наблизився до єврокубкової зони – 31 очко.

Лаціо – Рома відеоогляд