Сборная Украины неудачно выступила на Евро-2024. Команда Сергея Реброва набрала четыре балла, но заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

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Динамовец близок к Серии А

Впрочем, несколько игроков "сине-желтых" смогли удачно проявить себя на турнире в Германии. Среди них – лидер Динамо Николай Шапаренко, который в матче против Словакии оформил гол и результативную передачу.

Реальный интерес к 25-летнему футболисту проявляет римский Лацио. "Орлы" видят в Николае замену для Луиса Альберто, который этим летом перебрался в катарский Аль-Духаиль.

Итальянские СМИ сообщают, что Лацио готовит предложение Динамо в размере 10 миллионов евро. Это существенно расходится с аппетитами президента киевлян Игоря Суркиса, который заявлял, что Шапаренко стоит 300 миллионов.

Однако ценник на Николая может быть сниженным из-за того, что через год у него истекает контракт с "бело-синими". Ресурс Transfermarkt оценивает украинца в 9 миллионов евро.

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Карьера Николая Шапаренко

Николай является воспитанником Динамо, хотя на взрослом уровне дебютировал в составе Мариуполя. В составе "бело-синих" полузащитник начал выступать с 2017 года, оформив 23 гола в 170 матчах.

За это время Шапаренко выиграл УПЛ, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины. Также на его счету 33 матча за сборную Украины, в которых он оформил по два гола и ассисты.