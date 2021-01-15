Футболісти Педру Нету та Бруно Жордау влітку 2017 року перейшли в оренду в італійський Лаціо з португальської Браги. А згодом були викуплені. Але гроші за цей трансфер спочатку отримав інший португальський клуб – Спортінг.

Керівництво Лаціо помилилися, коли робило платежі за трансфер гравців, пише The Guardian.

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Причиною помилки в Лаціо назвали схожі назви клубів. Фінансовий відділ допустив помилку, коли проводив платіж. Адже офіційна назва Браги – Sporting Club Braga, у той час як звичний для нас Спортінг називають Sporting Clube de Portugal.

При цьому в The Guardian були й питання і щодо сум трансферу за Педру Нету. Журналісти переконують, що Лаціо виплатив 11 мільйонів євро, натомість Брага отримала лише 9,5 мільйонів євро. В Лаціо заявили, що жодних помилок у сумі трансферу немає. Але при цьому відмовилися вдаватися до деталей щодо трансферу гравця.

"Як ви розумієте, вся фінансова інформація, пов’язана з передачею гравця, є конфіденційною, і це робить речі більш загадковими. Але в цьому випадку уява перевищує реальність. Ваше "розслідування" введене в оману різним фіскальним підходом, прийнятим обома клубами, ймовірно. Усі суми, пов'язані з переказом, заявляються у FIFA TMS [система відповідності переказів], що захищає прозорість фінансових операцій між клубами", – заявив генеральний секретар Лаціо Армандо Калвері.

Однак як саме Лаціо згодом вдалося повернути гроші від Спортінга за гравців, які ніколи не виступали за клуб і не належали їм – не повідомляється.

Варто відзначити, що після того, як минули два роки оренди Педру Нету та Бруно Жордау, обоє гравців були викуплені римським клубом. І за місяць продані в англійський Вулверхемптон. За даними ЗМІ, лише за Педру Нету "вовки" заплатили 18 мільйонів фунтів.