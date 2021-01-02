Український захисник МанСіті Олександр Зінченко неочікувано зацікавив Лаціо. Італійці хочуть орендувати футболіста з правом викупу.

Поки Олександр Зінченко продовжує працювати у футболці Манчестер Сіті на нього полює Лаціо. "Орли" хочуть, щоб українець став заміною Сенади Луліча, який через травми не може грати ще з лютого 2020-го року, повідомляє Corriere dello Sport.

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Несподіваний варіант для Зінченка

В італійському клубі чекають на остаточний вердикт лікарів, які скажуть терміни відновлення футболіста. Але капітан римлян вже точно пропустить великий відрізок сезону. Тому Лаціо потрібно виходити на ринок, щоб підсилити проблемну ланку на полі.

Українець не є стабільним гравцем основи англійців, тому такий варіант з орендою може зацікавити футболіста збірної України. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Зінченка у 20 мільйонів євро.

Сам МанСіті не надто хоче розлучатись з українським футболістом. Але готовий переглянути всі пропозиції від клубів. Контракт Зінченка з "містянами" розрахований до літа 2024-го року.

Також конкурентами Олександра за трансфер у Лаціо можуть стати оборонець Лілля Домагой Брадаріч і талант сербських Чукарічок Дімітріє Каменовіч.