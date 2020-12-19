Лацио – Наполи: прогноз букмекеров на матч Серии А
20 декабря Лацио будет принимать Наполи в 13 туре чемпионата Италии по футболу. Букмекеры оценили шансы соперников на победу в противостоянии.
Лацио – Наполи: прогноз
В чемпионате Италии Лацио определенно не хватает стабильности. Команда Симоне Индзаги чередует различные результаты и, как следствие, располагается только в районе экватора турнирной таблицы, пишет 24 канал.
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На выходных Наполи проиграл Интеру, из-за чего откатился на пятое место в турнирной таблице Серии А. Через четыре дня команду Дженнаро Гаттузо ждет еще один сложный гостевой поединок – против Лацио.
- Лацио выиграл только один из 6 последних домашних матчей Серии А (2 ничьи, 3 поражения).
- В каждом из 6 последних домашних матчей чемпионата Лацио забивал и пропускал.
- Лацио выиграл только один из 10 последних матчей Серии А против Наполи (ничья и 8 побед неаполитанцев).
Прогноз Marathonbet
Фаворитом поединка является именно Наполи. Победу неаполитанского клуба оценивают коэффициентом 2,54. Если же Лацио добьется домашней победы – коэффициент 3,05. Ничья в поединке – 3,56 коэффициент.
Букмекеры предлагают коэффициент 2 на то, что в матче между Лацио и Наполи будет забито более трех голов. Если же сделать ставку на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1,99.
Лучшим бомбардиром Наполи является Ирвинг Лосано, который забил 6 голов в Серии А. Гол мексиканца в ворота Наполи оценен коэффициентом 2,8. В то же время в Лацио серьезную угрозу обороне соперника несет Чиро Иммобиле, который забил на гол больше. Его доблесть оценена коэффициентом 2,3.
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