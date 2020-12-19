20 грудня Лаціо прйиматиме Наполі у 13 турі чемпіонату Італії з футболу. Букмекери оцінили шанси суперників на перемогу у протистоянні.

Лаціо – Наполі: прогноз

У чемпіонаті Італії Лаціо безумовно не вистачає стабільності. Команда Сімоне Індзагі чергує різні результати і, як наслідок, розташовується тільки в районі екватора турнірної таблиці, пише 24 канал.

Дивіться також Аталанта – Рома: прогноз букмекерів на матч Серії А

На вихідних Наполі програв Інтеру, через що відкотився на п'яте місце в турнірній таблиці Серії А. Через чотири дні команду Дженнаро Гаттузо чекає ще один складний гостьовий поєдинок – проти Лаціо.

Лаціо виграв тільки один з 6 останніх домашніх матчів Серії А (2 нічиї, 3 поразки).

У кожному з 6 останніх домашніх матчів чемпіонату Лаціо забивав і пропускав.

Лаціо виграв тільки один з 10 останніх матчів Серії А проти Наполі (нічия і 8 перемог неаполітанців).

Прогноз Marathonbet

Фаворитом поєдинку є саме Наполі. Перемогу неаполітанського клубу оцінюють коефіцієнтом 2,54. Якщо ж Лаціо доб'ється домашньої звитяги – коефіцієнт 3,05. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 3,56.

Букмекери пропонують коефіцієнт 2 на те, що в матчі між Лаціо та Наполі буде забито більше трьох голів. Якщо ж зробити ставку на тотал менше 2.5 – коефіцієнт 1,99.

Найкращим бомбардиром Наполі є Ірвінг Лосано, який забив 6 голів у Серії А. Гол мексиканця у ворота Наполі оцінений коефіцієнтом 2,8. Водночас у Лаціо серйозну загрозу обороні суперника несе Чіро Іммобіле, який забив на гол більше. Його звитяга оцінена коефіцієнтом 2,3.

Поєдинок Лаціо – Наполі відбудеться у неділю, 20 грудня. Початок гри о 21:45.