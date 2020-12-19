Аталанта украинского футболиста Руслана Малиновского проведет очередной сложный матч в рамках Серии А. В воскресенье, 20 декабря, клуб из города Бергамо померится силами с Ромой в 13 туре чемпионата Италии. Что прогнозируют букмекеры – читайте в нашем материале.

Аталанта – Рома: прогноз

Рома старается не отставать от лидеров турнирной таблицы и стремится вести борьбу за чемпионство, пишет 24 канал. "Волки" проигрывают лидирующему Милану всего 4 очка.

В то же время дела у Аталанты куда хуже, чем в прошлом сезоне. "Бергамаски" за 11 матчей набрали 18 баллов и находятся на 8-й строчке.

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Рома не может победить в матчах с Аталантой вот уже 5 поединков подряд. Трижды победу одерживали "бергамаски", а еще дважды была зафиксирована ничья.

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Букмекеры считают, что Аталанта – фаворит поединка с Ромой. Победа хозяев поля оценивается коэффициентом 2,24. В то же время на победу подопечных Паулу Фонсеки коэффициент 3,10. Ничья в матче – коэффициент 3,90.

Больше всего шансов забить гол в матче, по мнению букмекеров, имеет форвард Аталанты Дуван Сапата. Его мяч в ворота Ромы оценен коэффициентом 1,90.

В то же время у Ромы ключевым в атаке является Эдин Джеко. Гол боснийского голеодора оценен коэффициентом 2,50. Также букмекеры предлагают поставить на гол Руслана Малиновского. Его результативный удар оценен коэффициентом 3,50.

Поединок Аталанта – Рома состоится 20 декабря. Начало в 19:00.