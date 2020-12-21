20 декабря в чемпионате Италии состоялись матчи 13 тура. Лацио дома переиграл Наполи, забив два гола (2:0).

Лацио – Наполи 2:0

Голы: Иммобиле, 9, Луис Альберто, 56

Смотрите также Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А и победил Сассуоло: видео

Лацио в родных стенах принимал Наполи. "Орлы" начали активнее и уже на 9-й минуте открыли счет – Иммобиле в штрафной головой замкнул навес Марушича. На 18-й минуте Руис мог сравнять счет, но его удар с убойного расстояния удалось парировать голкиперу. Неаполитанцы продолжали попытки восстановить равновесие, но защита римлян без особых проблем отводила все угрозы.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – гости безрезультатно пытались строить позиционные атаки, а "орлы" играли на быстрых выходах и контратаках. На 56-й Альберто обыграл нескольких защитников, ворвался в штрафную и мощно выстрелил под правую штангу – 2:0.

За 13 сыгранных туров нынешнего сезона итальянского первенства римский клуб заработал 21 очко и занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. Наполи с 23 баллами в активе идет на 5 позиции.

В следующем туре чемпионата Италии Лацио в гостях сыграет против лидера чемпионата – Милана, Наполи свой поединок 14 тура проведет в родных стенах против Торино.

Лацио – Наполи видеообзор