20 грудня в чемпіонаті Італії відбулися матчі 13 туру. Лаціо вдома переграв Наполі, забивши два голи (2:0).

Лаціо – Наполі 2:0

Голи: Іммобіле, 9, Луїс Альберто, 56

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Лаціо у рідних стінах приймав Наполі. "Орли" розпочали активніше і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок – Іммобіле у штрафному майданчику головою замкнув навіс Марушича. На 18-й хвилині Руїс міг зрівняти рахунок, але його удар з вбивчої відстані вдалось парирувати голкіперу. Неаполітанці продовжували спроби відновити рівновагу, але захист римлян без особливих проблем відводив усі загрози.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась – гості безрезультатно намагались будувати позиційні атаки, а "орли" грали на швидких виходах і контратаках. На 56-й Альберто обіграв кількох захисників, увірвався у штрафний майданчик і потужно вистрілив під праву стійку – 2:0.

За 13 зіграних турів нинішнього сезону італійської першості римський клуб заробив 21 очко і посідає 8 місце в турнірній таблиці Серії А. Наполі з 23 балами в активі йде на 5 позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії Лаціо в гостях зіграє проти лідера чемпіонату - Мілана, Наполі свій поєдинок 14 туру проведе в рідних стінах проти Торіно.

Лаціо – Наполі відеоогляд