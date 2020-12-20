Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок Лацио – Наполи в прямом эфире покажет "Футбол 1". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало трансляции матча Лацио – Наполи на канале "Футбол 1" начнется в 21:40. Поединок начнется в 21:45.

Смотреть онлайн Лацио – Наполи можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент.

Зато он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3".

Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдутся в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Наполи и Лацио проводят нестабильный сезон. Обе команды чередуют победы с поражениями. Наполи за 12 матчей набрал 23 очка и занимает 5-е место. Римский клуб также провел 12 поединков, но с 18 очками лишь на 9 месте.