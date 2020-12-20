Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок Лаціо – Наполі у прямому ефірі покаже "Футбол 1". Про це повідомляє 24 канал. До речі: Незабитий пенальті Роналду допоміг Аталанті зіграти внічию з Ювентусом: відео Початок трансляції матчу Лаціо – Наполі на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 21:40. Поєдинок розпочнеться о 21:45. Дивитися онлайн Лаціо – Наполі можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць. Наполі та Лаціо проводять нестабільний сезон. Обидві команди чергують перемоги з поразками. Наполі за 12 матчів набрав 23 очки та посідає 5-е місце. Римський клуб також провів 12 поєдинків, але з 18 очками лише на 9-у місці.