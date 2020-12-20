Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок Лаціо – Наполі у прямому ефірі покаже "Футбол 1". Про це повідомляє 24 канал .

Початок трансляції матчу Лаціо – Наполі на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 21:40. Поєдинок розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн Лаціо – Наполі можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент.

Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3".