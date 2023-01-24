Лацио вынес Милан в эффектном матче: в Италии идет жаркая борьба за места в ЛЧ – видео голов

Римская команда красиво обыграла прямого конкурента за топ-четверку. Пять команд борются за три путевки в главный еврокубок, в то время как чемпионство уже почти у Наполи.

Лацио – Милан 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75.

В Италии завершился 19-й тур Серии А, а с ним и первый круг. В последнем матче тура между собой сошлись претенденты на места в Лиге чемпионов – Лацио и Милан. 24 канал.

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Команда Маурицио Сарри отставала от соперника на четыре очка, а также не могла рассчитывать на своего главного бомбардира Чиро Иммобиле. У Милана же вылетел Тео Эрнандес, в то время как к отсутствию Ибрагимовича и Меньяна уже привыкли.

Игра в одни ворота

Игра прошла полностью по сценарию Лацио. Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет благодаря безжизненной игре соперника в своей площадке. Милинкович-Савич без проблем добил мяч в ворота после прострела от Дзакканьи.

А перед перерывом уже сам Маттия увеличил счет. Марушич забежал по флангу и получил мяч уже на площадке Милана. Его удар с острого угла приняла на себя стойка, но первым на добивании был как раз Дзакканьи, оформивший уже восьмой гол в Серии А.

Милан перехватил инициативу после перерыва, но до опасных ударов дело не доводило. Вместо этого римляне получили право на пенальти в середине второго тайма. После прострела на Педро Калулу скосил испанца в штрафной зоне и Луис Альберто реализовал приговор.

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Борьба за топ-четверку обостряется

Жирную точку на 75 минуте поставил Фелипе Андерсон, который удачно воспользовался передачей Луиса Альберто. Победа позволила Лацио догнать Интер и Ромы и обойти их по дополнительным показателям.

Видеообзор матча Лацио – Милан:

"Орлы" теперь третьи, всего в одном балле позади Милана. Уверенным лидером Серии А остается Наполи, которое после первого круга имеет 12 очков гандикапа перед ближайшим преследователем.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Наполи 16 2 1 46-14 50 2 Милан 11 5 3 35-24 38 3 Лацио 11 4 4 35-15 37 4 Интер 12 1 6 38-25 37 5 Рома 11 4 4 25-16 37 6 Аталанта 10 5 4 37-23 35 7 Удинезе 7 7 5 27-21 28 8 Торино 7 5 7 19-20 26 9 Эмполи 6 7 6 17-22 25 10 Ювентус 11 5 3 30-15 23* 11 Фиорентина 6 5 8 21-25 23 12 Болонья 6 5 8 24-30 23 13 Монца 6 4 9 23-28 22 14 Лечче 4 8 7 18-22 20 15 Специя 4 6 9 17-30 18 16 Салернитана 4 6 9 23-37 18 17 Сассуоло 4 5 10 18-29 17 18 Верона 3 3 13 17-31 12 19 Сампдория 2 3 14 8-32 9 20 Кремонезе 0 8 11 14-33 8

* – с Ювентуса было снято 15 очков за финансовые махинации