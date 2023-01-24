Лацио вынес Милан в эффектном матче: в Италии идет жаркая борьба за места в ЛЧ – видео голов
Римская команда красиво обыграла прямого конкурента за топ-четверку. Пять команд борются за три путевки в главный еврокубок, в то время как чемпионство уже почти у Наполи.
Лацио – Милан 4:0
Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75.
В Италии завершился 19-й тур Серии А, а с ним и первый круг. В последнем матче тура между собой сошлись претенденты на места в Лиге чемпионов – Лацио и Милан. 24 канал.
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Команда Маурицио Сарри отставала от соперника на четыре очка, а также не могла рассчитывать на своего главного бомбардира Чиро Иммобиле. У Милана же вылетел Тео Эрнандес, в то время как к отсутствию Ибрагимовича и Меньяна уже привыкли.
Игра в одни ворота
Игра прошла полностью по сценарию Лацио. Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет благодаря безжизненной игре соперника в своей площадке. Милинкович-Савич без проблем добил мяч в ворота после прострела от Дзакканьи.
А перед перерывом уже сам Маттия увеличил счет. Марушич забежал по флангу и получил мяч уже на площадке Милана. Его удар с острого угла приняла на себя стойка, но первым на добивании был как раз Дзакканьи, оформивший уже восьмой гол в Серии А.
Милан перехватил инициативу после перерыва, но до опасных ударов дело не доводило. Вместо этого римляне получили право на пенальти в середине второго тайма. После прострела на Педро Калулу скосил испанца в штрафной зоне и Луис Альберто реализовал приговор.
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Борьба за топ-четверку обостряется
Жирную точку на 75 минуте поставил Фелипе Андерсон, который удачно воспользовался передачей Луиса Альберто. Победа позволила Лацио догнать Интер и Ромы и обойти их по дополнительным показателям.
Видеообзор матча Лацио – Милан:
"Орлы" теперь третьи, всего в одном балле позади Милана. Уверенным лидером Серии А остается Наполи, которое после первого круга имеет 12 очков гандикапа перед ближайшим преследователем.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Наполи
|16
|2
|1
|46-14
|50
|2
|Милан
|11
|5
|3
|35-24
|38
|3
|Лацио
|11
|4
|4
|35-15
|37
|4
|Интер
|12
|1
|6
|38-25
|37
|5
|Рома
|11
|4
|4
|25-16
|37
|6
|Аталанта
|10
|5
|4
|37-23
|35
|7
|Удинезе
|7
|7
|5
|27-21
|28
|8
|Торино
|7
|5
|7
|19-20
|26
|9
|Эмполи
|6
|7
|6
|17-22
|25
|10
|Ювентус
|11
|5
|3
|30-15
|23*
|11
|Фиорентина
|6
|5
|8
|21-25
|23
|12
|Болонья
|6
|5
|8
|24-30
|23
|13
|Монца
|6
|4
|9
|23-28
|22
|14
|Лечче
|4
|8
|7
|18-22
|20
|15
|Специя
|4
|6
|9
|17-30
|18
|16
|Салернитана
|4
|6
|9
|23-37
|18
|17
|Сассуоло
|4
|5
|10
|18-29
|17
|18
|Верона
|3
|3
|13
|17-31
|12
|19
|Сампдория
|2
|3
|14
|8-32
|9
|20
|Кремонезе
|0
|8
|11
|14-33
|8
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