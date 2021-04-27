Лацио – Милан 3:0

Голы: Корреа, 2, 51, Иммобиле, 87

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Фанаты обеих команд ждали яркого и щедрого на голы поединка. Однако точно никто не ожидал такого разгрома гостей. Уже на 2-й минуте Доннарумма вынимал мяч из сетки собственных владений. Корреа получил классную разрезную передачу от Иммобиле, вышел один на один с голкипером, эффектно поиздевался над стражем Милана и прошил сетку ворот – 1:0.

Еще в первом тайме Иммобиле мог удвоить преимущество, но его удар в упор парировал вратарь. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев 1:0.

Продолжение разгрома Милана

После отдыха Лацио удалось забить быстрый гол. Корреа получил передачу из глубины поля, мастерски обыграл опекуна и пробил под перекладину – 2:0 без шансов для голкипера.

Через несколько минут снова не повезло Иммобиле. Нападающий "орлов" забрасывал мяч за шиворот голкиперу, который немного вышел из ворот, но выстрел на себя взяла стойка.

На 87-й минуте активность Иммобиле была вознаграждена. Форвард завершил позиционную атаку бильярдным ударом прямо в угол владений Доннаруммы – 3:0.

Лучший момент чуть-чуть сократить отставание упустил Кэсси. После розыгрыша углового мяч оказался в ногах Кэсси, но его удар тоже взял на себя каркас ворот хозяев.

Лацио разгромил Милан. После победы "орлы" с 61 очком идут на 6 месте. "Россонери" имеют на 5 пунктов больше – 66 очков и 5 позиция.

Лацио – Милан видеообзор