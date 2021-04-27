Лаціо – Мілан 3:0

Голи: Корреа, 2, 51, Іммобіле, 87

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Фанати обидвох команд чекали яскравого та щедрого на голи поєдинку. Однак точно ніхто не чекав такого розгрому гостей. Вже на 2-й хвилині Доннарумма виймав м'яч із сітки власних володінь. Корреа отримав класну розрізну передачу від Іммобіле, вийшов сам на сам з голкіпером, ефектно познущався зі стража Мілана та прошив сітку воріт – 1:0.

Ще у першому таймі Іммобіле міг подвоювати перевагу, але його удар впритул парирував воротар. На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів 1:0.

Продовження розгрому Мілана

Після відпочинку Лаціо вдалось забити швидкий гол. Корреа отримав передачу з глибини поля, майстерно обіграв опікуна та пробив під поперечину – 2:0 без шансів для голкіпера.

Через декілька хвилин знову не пощастило Іммобіле. Нападник "орлів" закидав м'яч за комірець голкіперу, який дещо вийшов із воріт, але постріл на себе взяла стійка.

На 87-й хвилині активність Іммобіле була винагороджена. Форвард завершив позиційну атаку більярдним ударом прямо у кут володінь Доннарумми – 3:0.

Найкращий момент дещо скоротити відставання змарнував Кессі. Після розіграшу кутового м'яч опинився у ногах Кессі, але його удар теж на себе взяв каркас воріт господарів.

Лаціо розгромив Мілан. Після звитяги "орли" із 61 очком йдуть на 6 місці. "Россонері" мають на 5 пунктів більше – 66 очок та 5 позиція.

Лаціо – Мілан відеоогляд