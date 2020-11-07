Сможет ли "Лацио" улучшить ситуацию в таблице после матча с "Ювентусом": прогноз букмекеров
В воскресенье, 8 ноября, в рамках 7-го тура Серии А "Лацио" на своем поле сыграет против "Ювентуса". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.
Лацио – Ювентус прогноз
"Лацио" не слишком уверенно начал новый сезон в Серии А. Хозяева поля в двух последних встречах несколько улучшили место в турнирной таблице. Подопечные Индзаги одержали две победы над "Болоньей" и "Торино" – 2:1 и 4:3 соответственно. До этих двух побед "римляне" вообще были на 15-м месте. Сейчас "Лацио" отошло на 10-ю строчку, пишет 24 канал.
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"Ювентус" после 6-ти туров располагается в тройке лидеров. В их активе 12 пунктов. В последнем матче чемпионата Италии "туринцы" разгромили "Специю" 1:4. Последний раз команды встречались на одном поле 20 июля 2020 года, тогда "Ювентус" на своем поле минимально победил "Лацио" 2:1.
Команда во главе с Роналду входит в топ-3 лучших команд Италии, но клуб из Турина сильно лихорадит на старте этого сезона – лишь три победы.
Прогноз на матч от Marathonbet
Фаворитом этой встречи считается "Ювентус". На то, что гости смогут привезти три очка из Рима стоит коэффициент 2,06. На успех "Лацио" эксперты дают 3,82. Ничью в этом матче вряд ли нужно ожидать, коэффициент – 3,94.
Скорее всего встреча завершится победой гостей 1:2. На такой счет стоит коэффициент 7,60. На аналогичный показатель, но в исполнении "римлян" – 11,00.
Специалисты не верят в победу "Ювентуса" с "сухим" счетом – 1,26. Букмекеры склоняются к тому, что обе команды смогут отличиться в матче – 1,56.
Счет во встрече откроют гости – 1,71. А на то, что "Лацио" первыми огорчат голкипера соперника – 2,41.
Результативный удар в матче фанаты скорее всего смогут увидеть в периоды с 31-45 минуты и с 76-90 минуты – 2,31 и 1,87 соответственно.
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