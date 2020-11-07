В воскресенье, 8 ноября, в рамках 7-го тура Серии А "Лацио" на своем поле сыграет против "Ювентуса". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Лацио – Ювентус прогноз

"Лацио" не слишком уверенно начал новый сезон в Серии А. Хозяева поля в двух последних встречах несколько улучшили место в турнирной таблице. Подопечные Индзаги одержали две победы над "Болоньей" и "Торино" – 2:1 и 4:3 соответственно. До этих двух побед "римляне" вообще были на 15-м месте. Сейчас "Лацио" отошло на 10-ю строчку, пишет 24 канал.

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"Ювентус" после 6-ти туров располагается в тройке лидеров. В их активе 12 пунктов. В последнем матче чемпионата Италии "туринцы" разгромили "Специю" 1:4. Последний раз команды встречались на одном поле 20 июля 2020 года, тогда "Ювентус" на своем поле минимально победил "Лацио" 2:1.

Команда во главе с Роналду входит в топ-3 лучших команд Италии, но клуб из Турина сильно лихорадит на старте этого сезона – лишь три победы.

Матч 7-го тура Серии А "Лацио" – "Ювентус" состоится 8 ноября в 13:30

Прогноз на матч от Marathonbet

Фаворитом этой встречи считается "Ювентус". На то, что гости смогут привезти три очка из Рима стоит коэффициент 2,06. На успех "Лацио" эксперты дают 3,82. Ничью в этом матче вряд ли нужно ожидать, коэффициент – 3,94.

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Скорее всего встреча завершится победой гостей 1:2. На такой счет стоит коэффициент 7,60. На аналогичный показатель, но в исполнении "римлян" – 11,00.

Специалисты не верят в победу "Ювентуса" с "сухим" счетом – 1,26. Букмекеры склоняются к тому, что обе команды смогут отличиться в матче – 1,56.

Счет во встрече откроют гости – 1,71. А на то, что "Лацио" первыми огорчат голкипера соперника – 2,41.

Результативный удар в матче фанаты скорее всего смогут увидеть в периоды с 31-45 минуты и ​​с 76-90 минуты – 2,31 и 1,87 соответственно.