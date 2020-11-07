У неділю, 8 листопада, у рамках 7-го туру Серії А"Лаціо" на власному полі зіграє проти "Ювентуса". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Лаціо – Ювентус: прогноз

"Лаціо" не надто впевнено розпочав новий сезон у Серії А. Господарі поля у двох останніх зустрічах дещо покращили місце у турнірній таблиці. Підопічні Індзагі здобули дві перемоги над "Болоньєю" та "Торіно" – 2:1 та 4:3 відповідно. До цих двох звитяг "римляни" взагалі були на 15-му місці. Зараз "Лаціо" підійнялось на 10-ту сходинку, пише 24 канал.

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"Ювентус" після 6-ти турів розташовується у трійці лідерів. У їх активі 12 пунктів. В останньому матчі чемпіонату Італії "туринці" розгромили "Спецію" 1:4. Востаннє команди зустрічались на одному полі 20 липня 2020 року, тоді "Ювентус" на власному полі мінімально переміг "Лаціо" 2:1.

Команда на чолі з Роналду входить у топ-3 найкращих команд Італії, але клуб з Турина сильно лихорадить на старті цього сезону – лише три перемоги.

Матч 7-го туру Серії А "Лаціо" – "Ювентус" відбудеться 8 листопада о 13:30

Прогноз на матч від Marathonbet

Фаворитом цієї зустрічі вважається "Ювентус". На те, що гості зможуть привести три очки з Риму стоїть коефіцієнт 2,06. На успіх "Лаціо" експерти дають 3,82. Нічию у цьому матчі навряд потрібно очікувати, коефіцієнт – 3,94.

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Швидше за все зустріч завершиться перемогою гостей 1:2. На такий рахунок стоїть коефіцієнт 7,60. На аналогічний показник, але у виконанні "римлян" – 11,00.

Спеціалісти не вірять у звитягу "Ювентуса" з "сухим" рахунком – 1,26. Букмекери схиляються до того, що обидві команди зможуть відзначитись у матчі – 1,56.

Першими рахунок у зустрічі розмочать гості – 1,71. А на те, що "Лаціо" першими засмутять голкіпера суперника – 2,41.

Результативний удар у матчі фанати швидше за все зможуть побачити у періоди з 31-45 хвилину та з 76-90 хвилину – 2,31 та 1,87 відповідно.