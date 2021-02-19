Сборная Франции по футболу понесла серьезные кадровые потери перед стартом отбора на чемпионат мира-2022. Поединок против сборной Украины пропустит Корентен Толиссо.

Толиссо может пропустить Евро-2020

Футболист мюнхенской Баварии Корентен Толиссо получил серьезную травму во время тренировки в немецком клубе.

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26-летний полузащитник разорвал мышечное сухожилие. Толиссо получил травму без какого-либо контакта с другим игроком.

Corentin Tolisso (Bayern Munich) gravement blessé à l'entraînement et incertain pour l'Euro https://t.co/u2DOQhSxK1 pic.twitter.com/amVPqtVZEd — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 19, 2021

Утром 19 февраля француз перенес операцию в Берлине. Сообщается, что операция прошла успешно.

Толиссо сможет возобновить тренировки примерно через 3 месяца. Однако медицинский отдел Баварии предполагает, что он будет отсутствовать на срок до 6 месяцев.

Следовательно, Толиссо рискует пропустить Евро-2020. На групповом этапе французам будут противостоять Германия, Португалия и Венгрия.

По данным Transfermarkt, в сезоне-2020/2021 Толиссо провел за Баварию 22 матча. В его активе 3 гола. За сборную Франции Корентен отыграл 22 поединка, в которых забил 2 гола.

Франция и Украина сыграют в первом матче отбора ЧМ-2022. Поединок состоится 24 марта на поле Франции.