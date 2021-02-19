Сборная Франции потеряла ключевого футболиста перед матчем с Украиной
Сборная Франции по футболу понесла серьезные кадровые потери перед стартом отбора на чемпионат мира-2022. Поединок против сборной Украины пропустит Корентен Толиссо.
Источник:lequipe
Толиссо может пропустить Евро-2020
Футболист мюнхенской Баварии Корентен Толиссо получил серьезную травму во время тренировки в немецком клубе.
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26-летний полузащитник разорвал мышечное сухожилие. Толиссо получил травму без какого-либо контакта с другим игроком.
Утром 19 февраля француз перенес операцию в Берлине. Сообщается, что операция прошла успешно.
Толиссо сможет возобновить тренировки примерно через 3 месяца. Однако медицинский отдел Баварии предполагает, что он будет отсутствовать на срок до 6 месяцев.
Следовательно, Толиссо рискует пропустить Евро-2020. На групповом этапе французам будут противостоять Германия, Португалия и Венгрия.
По данным Transfermarkt, в сезоне-2020/2021 Толиссо провел за Баварию 22 матча. В его активе 3 гола. За сборную Франции Корентен отыграл 22 поединка, в которых забил 2 гола.
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