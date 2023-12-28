Анчелотти следует посмотреть: Ла Лига создала огненное видео с героическими сейвами Лунина

Андрей Лунин проводит самый насыщенный на игровую практику сезон за мадридский Реал. Украинский голкипер принял участие уже в 9 матчах "сливочных", в которых провел 4 поединка на ноль и пропустил 6 голов.

В последний раз Андрей Лунин защищал владение Реала в позапрошлом туре Ла Лиги-2023/2024 против Вильярреала, в котором "сливочные" дома разгромили "желтую субмарину" 4:1. Украинец не смог отыграть на ноль.

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Ла Лига доказала преимущество Лунина над Кепой

Уже в следующем туре испанского первенства Лунин остался на скамейке запасных мадридского клуба. В ворота вернулся арендованный у Челси Кепа, который восстановился от травмы.

Однако Лунин прекрасно воспользовался повреждениями двух голкиперов Реала, но, похоже, не убедил не верящего в Андрея главного тренера команды Карло Анчелотти. Хотя уверял, что в его распоряжении есть два топовых голкипера в отсутствие Тибо Куртуа, который восстанавливается от порванных "крестов".

В испанской Ла Лиге создали подборку сейвов Лунина в матчах Реала в 2023 году. Вместо этого такого видео не создали о главном конкуренте украинца. В испанском первенстве хотят открыть глаза Анчелотти, слепо верящего в Кепу.

Видео сейвов Лунина в 2023 году

Отметим, что в 2024 году Анчелотти должен определиться с тем, кто будет первым номером Реала до возвращения Куртуа, который должен восстановиться до апреля нового года. В СМИ уже была информация, что главный наставник "сливочных" хочет убедить руководство клуба выкупить контракт Кепи у Челси.

Но были и слухи о том, что Реал не готов исполнять прихоти Анчелотти, потому вернет испанского вратаря в Лондон в конце текущего сезона-2023/2024, когда и заканчивается арендное соглашение Кепы.

Также много слухов в прессе относительно будущего Лунина, которого сватают в Челси и Ньюкасл. Даже был инсайд, что Андрей может стать частью вратарского обмена между Реалом и Челси, которые могут столкнуться в Мадрид Санчеса

Мадридская карьера Лунина в Реале

В июле 2018-го луганская Заря совершила космический трансфер Андрея Лунина в Реал. После этого перехода украинец поездил по аренде. Последняя была в Овьедо, откуда вернулся еще в июле 2020 года. После чего уже не покидал мадридский коллектив.

С момента перехода украинский вратарь провел всего 26 матчей (8 "сухих"), в которых пропустил 25 голов.

Вместе со "сливочными" Лунин завоевал 6 трофеев.

Контракт 24-летнего голкипера с Реалом истекает в конце июня 2025-го года. Недавно стало известно, что еще раньше украинец тайно пролонгировал соглашение со "сливочными" в один год.

Реал с помощью Лунина после 18 туров возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. "Галактикос" набрали 45 баллов. Столько же очков у второй Жироны. Уже 3 января 2024 года "Королевский клуб" будет принимать Мальорку.