Ла Лига поможет восстановить украинский футбол в условиях войны

Будет ли стартовать новый футбольный сезон УПЛ? Это главный вопрос, который волнует поклонников футбола и представителей клубов. Помочь провести следующий чемпионат вызвалась испанская Ла Лига.

Топовая лига Европы хочет возобновить футбол в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину досрочно закончило футбольный сезон-2021/2022. Судьба следующего чемпионата тоже под большим вопросом. Некоторые футбольные клубы уже заявили, что будут пропускать предстоящий сезон из-за войны, которая фатально повлияла на команды. Остальные же готовы провести поединки УПЛ даже за границей. Речь идет о лидерах чемпионата – Шахтер, Динамо и Днепр-1.

К теме Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины, – журналист Бурбас

В настоящее время УАФ рассматривает сразу несколько вариантов с проведением следующего чемпионата. Если раньше присматривались к проведению поединков в Турции или в соседней Польше, то теперь не исключено, что УПЛ начнется на украинских стадионах – в Киеве или на западе страны.

Один из лучших чемпионов мира Ла Лига решила протянуть руку на помощь Украине. Испанская лига готова выделить для украинского футбола два миллиона евро. Эти средства могут помочь начать новый сезон в Украине в условиях войны против России.

Как война повлияла на футбольные клубы в Украине

Война не только поставила футбольный сезон-2021/2022 в Украине, но вообще заставила досрочно его закончить. Команды отыграли только один круг. После зимнего перерыва клубы должны были продолжить борьбу, но россияне разрушили будущее сезона в Украине.

Клубы разместились в том порядке, в котором закончили первый круг. Лидером стал донецкий Шахтер, опередивший Динамо на два очка. Тройку лучшим замкнул Днепр-1.

Ни одна из команд не покинула УПЛ, но в новом сезоне могут произойти изменения в составе участников высшего дивизиона.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал, что оккупанты уничтожили всю инфраструктуру клуба, а финансировать команду во время военных действий фактически невозможно.

Судьба участия черниговской Десны под большим вопросом. У команды серьезно пострадал домашний стадион. Вроде бы его восстановление невозможно. Власти Германии и Дортмундская Боруссия хотят принять участие в реконструкции арены.

Президент львовского Руха Григорий Козловский вообще заявил, что команда готова играть даже под звуки ракет и снарядов.

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Есть у вас инсайд, пока продолжается обсуждение формата следующего чемпионата Украины по футболу.

По нашей информации, испанская Ла Лига готова помочь финансово и выделить на следующий сезон УПЛ 2 миллиона евро.

Фото: ФК Кривбасс Кривой Рог.