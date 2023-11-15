Открытие сезона в УПЛ и лидер Динамо вошли в топ-60 мира престижного футбольного рейтинга

Футбольные фанаты очень любят разные подборки и статистические сравнения. Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг, в котором определил лучших игроков мира по созданным голевым моментам в сезоне-2023/24.

Были проанализированы данные 33 сильнейших национальных чемпионатов Европы по футболу. По итогам чего был опубликован топ-100 по данному критерию.

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Квасница и Буяльский попали в список лучших в Европе

Рейтинг определялся по индексу креативности игроков, разработанному на основе данных Wyscout. Он рассчитывается добавлением количества ключевых передач (для голевых моментов) и ожидаемых передач (в зависимости от опасности созданных моментов) за 90 минут, а также взвешиванием результата по спортивному уровню сыгранных матчей (как разница от общего среднего).

Что приятно, место в престижном рейтинге нашлось и двум украинцам. Туда вошли Илья Квасница с Руха и Виталий Буяльский из Динамо, которые по системе гол плюс пас находятся в топ-3 в УПЛ-2023/2024.

Отметим, что в список входили только игроки, имеющие более-менее стабильную игровую практику и проведшие на футбольном поле как минимум 630 минут в национальном чемпионате за одну команду.

Самые креативные игроки по версии CIES Football Observatory

Усман Дембеле (ПСЖ) Лерой Сане (Бавария) Нико Уильямс (Атлетик)...

40. Илья Квасница (Движение)

59. Виталий Буяльский (Динамо)

Полный рейтинг топ-100 со всеми статистическими данными по ссылке.

. Илья Квасница стал одним из самых молодых представителей в этом рейтинге. Он вместе с Флорианом Вирцом из Байера и Иоганном Бакайоко из ПСВ являются единственными игроками до 21 года.