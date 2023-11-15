Було проаналізовано дані 33 найсильніших національних чемпіонатів Європи з футболу. За підсумками чого було опубліковано топ-100 за даним критерієм.
Читайте також Динамо та Шахтар потрапили у топ-10 рейтингу за кількістю вихованців у світовому футболі
Квасниця та Буяльський потрапили до списку найкращих в Європі
Рейтинг визначався за індексом креативності гравців, який розроблений на основі даних Wyscout. Він розраховується додаванням кількості ключових передач (для гольових моментів) і очікуваних передач (залежно від небезпеки створених моментів) за 90 хвилин, а також зважуванням результату за спортивним рівнем зіграних матчів (як відсоткова різниця від загального середнього).
Що приємно, місце у престижному рейтингу знайшлося й двом українцям. Туди увійшли Ілля Квасниця з Руха та Віталій Буяльський з Динамо, які за системою гол плюс пас знаходяться в топ-3 в УПЛ-2023/2024.
Зазначимо, що до списку входили лише гравці, які мають більш-менш стабільну ігрову практику та провели на футбольному полі принаймні 630 хвилин у національному чемпіонаті за одну команду.
Найкреативніші гравці за версією CIES Football Observatory
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Лерой Сане (Баварія)
- Ніко Вільямс (Атлетік)...
- 40. Ілля Квасниця (Рух)
- 59. Віталій Буяльський (Динамо)
Повний рейтинг топ-100 зі всіма статистичними даними за посиланням.