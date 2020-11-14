В субботу, 14 ноября, состоялась квалификации Гран-при Турции Формулы-1 сезона-2020. Победу в квалификации неожиданно получил пилот Racing Point Лэнс Стролл.

Со второго места гонку начнет гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать Серхио Перес из Racing Piint. Об этом сообщает 24 канал.

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Ход квалификации

Начало квалификации оказалось интересным, ведь вмешалась небесная канцелярия. Из-за сильного дождя гонщики банально вылетали за пределы трассы и не могли продемонстрировать быстрый круг.

Все напоминало больше ходьбу пьяных по льду, а не квалификацию Формулы-1. В итоге дирекция гонки решила остановить квалификацию, которая почти через час была возобновлена.

Хотя этап закрыт для зрителей, все же некоторым удалось побывать на квалификации. Четвероногий красавец решил проверить состояние автодрома в Турции.

Stay tuned for further pupdates during this red flag #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/YC710fUAAL — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

За три минуты до конца квалификации Ромен Грожан вылетел с трассы и сессию вновь остановили. После второго возобновления квалификации за пределами следующего сегмента оказались Кевин Магнуссен, Данил Квьят, Грожан и Николс Латифи.

Прорыв Alfa Romeo и провал Ferrari

Во втором сегменте асфальт был более благоприятным для быстрых кругов, поэтому обошлось без аварий. В топ-10 сенсационно не попали оба McLaren и Ferrari и Пьер Гасли из Alpha Tauri.

Зато впервые в последний сегмент квалификации прошли оба пилота Alfa Romeo – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

В последней части квалификации погода позволила гонщикам сменить дождевую резину на промежуточную. В итоге самым быстрым оказался Лэнс Стролл, который впервые выиграл поул.

Результаты квалификации