Стролл несподівано виграв дощову кваліфікацію гран-прі Туреччини, Alfa Romeo у топ-10
У суботу, 14 листопада, відбулася кваліфікації гран-прі Туреччини Формули-1 сезону-2020. Перемогу у кваліфікації несподівано здобув пілот Racing Point Ленс Стролл.
З другого місця гонку розпочне гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Третім стартуватиме Серхіо Перес з Racing Piint. Про це повідомляє 24 канал.
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Хід кваліфікації
Початок кваліфікації виявився цікавим, адже втрутилася небесна канцелярія. Через сильний дощ гонщики банально вилітали за межі траси і не могли продемонструвати швидке коло.
Усе нагадувало більше ходьбу п'яних на льоду, а не кваліфікацію Формули-1. У підсумку дирекція гонки вирішила зупинити кваліфікацію, яка майже через годину була відновлена.
За три хвилини до кінця кваліфікації Ромен Грожан вилетів з траси й сесію знову зупинили. Після другого відновлення кваліфікації за межами наступного сегмента опинилися Кевін Магнуссен, Данил Кв'ят, Грожан та Ніколс Латіфі.
Прорив Alfa Romeo і провал Ferrari
У другому сегменті асфальт був більш сприятливим для швидких кіл, тому обійшлося без аварій. У топ-10 сенсаційно не потрапили обидва McLaren і Ferrari та П'єр Гаслі з Alpha Tauri.
Натомість вперше в останній сегмент кваліфікації пройшли обидва пілоти Alfa Romeo – Кімі Ряйкконен та Антоніо Джовінацці.
В останній частині кваліфікації погода дозволила гонщикам змінити дощову гуму на проміжну. У підсумку найшвидшим виявився Ленс Стролл, який вперше виграв поул.
Результати кваліфікації
- Стролл
- Ферстаппен
- Перес
- Албон
- Ріккардо
- Хемілтон
- Окон
- Ряйкконен
- Боттас
- Джовінацці
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