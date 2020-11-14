У суботу, 14 листопада, відбулася кваліфікації гран-прі Туреччини Формули-1 сезону-2020. Перемогу у кваліфікації несподівано здобув пілот Racing Point Ленс Стролл.

З другого місця гонку розпочне гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Третім стартуватиме Серхіо Перес з Racing Piint. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід кваліфікації

Початок кваліфікації виявився цікавим, адже втрутилася небесна канцелярія. Через сильний дощ гонщики банально вилітали за межі траси і не могли продемонструвати швидке коло.

Усе нагадувало більше ходьбу п'яних на льоду, а не кваліфікацію Формули-1. У підсумку дирекція гонки вирішила зупинити кваліфікацію, яка майже через годину була відновлена.

Хоча етап закритий для глядачів, все ж декому вдалося побувати на кваліфікації. Чотирилапий красень вирішив перевірити стан автодрому в Туреччині.

Stay tuned for further pupdates during this red flag #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/YC710fUAAL — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

За три хвилини до кінця кваліфікації Ромен Грожан вилетів з траси й сесію знову зупинили. Після другого відновлення кваліфікації за межами наступного сегмента опинилися Кевін Магнуссен, Данил Кв'ят, Грожан та Ніколс Латіфі.

Прорив Alfa Romeo і провал Ferrari

У другому сегменті асфальт був більш сприятливим для швидких кіл, тому обійшлося без аварій. У топ-10 сенсаційно не потрапили обидва McLaren і Ferrari та П'єр Гаслі з Alpha Tauri.

Натомість вперше в останній сегмент кваліфікації пройшли обидва пілоти Alfa Romeo – Кімі Ряйкконен та Антоніо Джовінацці.

В останній частині кваліфікації погода дозволила гонщикам змінити дощову гуму на проміжну. У підсумку найшвидшим виявився Ленс Стролл, який вперше виграв поул.

Результати кваліфікації