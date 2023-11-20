В Европе близится к концу квалификация Евро-2024. Уже известны 17 из 24 команд-участниц турнира в Германии, среди них есть пока один дебютант – сборная Сербии, пишет 24 канал.

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Впрочем, сегодня, 20 ноября, прямые путевки на чемпионат Европы могут завоевать две страны из бывшего СССР. Речь о Молдове и Казахстане, которые раньше даже не были близки к выполнению такой задачи.

Исторический шанс Казахстана

Казахи уже выиграли 6 из девяти матчей в группе H. За тур в финиш "орлы" идут третьими, отставая на один балл от Словении. Именно с этой балканской командой подопечные Адиева сыграют в последнем туре на выезде.

Сборную Казахстана устроит только победа для прямого выхода, в то время как словенцы могут играть на ничью. В первом матче казахи были сильнее (2:1). Впрочем, даже если "орлы" не справятся со словенцами, у них будет шанс отобраться на Евро через плей-офф. Там соперниками будут Греция, Грузия и Люксембург.

Молдова в шаге от Евро

У Молдовы же нет альтернативного варианта из-за стыковых матчей. Если подопечные Клещенко намерены пройти на Евро, им нужно это делать напрямую. Теперь наши соседи идут четвертыми в группе Е, имея 10 баллов.

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На одно очко больше Польша, а на два – Чехия. Впрочем, поляки все свои матчи уже отыграли, а Чехия в последнем туре примет как раз Молдову. Так что наших соседей, как и казахов, устроит только победа.

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Шансы обеих постсоветских стран считаются букмекерами призрачными. Победа казахов над словенцами оценивается в 7,90, тогда как на успех Молдовы в игре с Чехией выставлен коэффициент 15,00.

К слову, победа молдован может сыграть на руку Украине. Наша сборная получит путевку в плей-офф, если не сможет обыграть Италию в последнем туре.

Если же на Евро выйдет Чехия (оппонент Молдовы), то украинцы могут попасть в теоретически более сложный Путь А. В нем будут играть Польша, Эстония и Уэльс или Хорватия.

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В случае прохода Молдовы место в Пути А достанется Чехии. В таком случае Украина будет играть в Пути В против Израиля, Боснии и Герцеговины и Финляндии.