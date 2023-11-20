В Європі наближається до закінчення кваліфікація Євро-2024. Вже відомі 17 з 24-х команд-учасниць турніру в Німеччині, серед них є поки один дебютант – збірна Сербії, пише 24 канал.

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Втім сьогодні, 20 листопада, прямі путівки на чемпіонат Європи можуть завоювати дві країни з колишнього СРСР. Мова про Молдову та Казахстан, які раніше навіть не були близькими до виконання такого завдання.

Історичний шанс Казахстану

Казахи вже виграли 6 з дев'яти матчів у групі H. За тур до фінішу "орли" йдуть третіми, відстаючи на один бал від Словенії. Саме із цією балканською командою підопічні Адієва зіграють в останньому турі на виїзді.

Збірну Казахстану влаштує лише перемога для прямого виходу, тоді як словенці можуть грати на нічию. У першому матчі казахи були сильнішими (2:1). Втім навіть якщо "орли" не впораються зі словенцями, у них буде шанс відібратись на Євро через плей-офф. Там суперниками будуть Греція, Грузія та Люксембург.

Молдова за крок від Євро

У Молдови ж немає альтернативного варіанту через стикові матчі. Якщо підопічні Клещенка мають намір пройти на Євро, їм треба робити це напряму. Наразі наші сусіди йдуть четвертими в групі Е, маючи 10 балів.

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На одне очко більше має Польща, а на два – Чехія. Втім поляки всі свої матчі вже відіграли, а Чехія в останньому турі прийме як раз Молдову. Тож наших сусідів, як і казахів, влаштує лише перемога.

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Шанси обох пострадянських країн вважаються букмекерами як примарні. Перемога казахів над словенцями оцінюється у 7,90, тоді як на успіх Молдови у грі з Чехією виставлений коефіцієнт аж 15,00.

До слова, перемога молдован може зіграти на руку Україні. Наша збірна отримає путівку у плей-офф, якщо не зможе переграти Італію в останньому турі.

Якщо ж напряму на Євро вийде Чехія (опонент Молдови), то українці можуть потрапити у теоретично більш складний Шлях А. У ньому гратимуть Польща, Естонія та Уельс або Хорватія.

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У випадку проходу Молдови місце у Шляху А дістанеться Чехії. У такому випадку Україна гратиме в Шляху В проти Ізраїля, Боснії і Герцеговини та Фінляндії.