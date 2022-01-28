Эквадор – Бразилия 1:1

Голы: Торрес, 75 – Казэмиро, 6

К слову Определился еще один участник ЧМ-2022 по футболу

Сборная Бразилии на выезде сыграла вничью с Эквадором. В самом дебюте встречи счет открыл Каземиро, а в середине тайма команды обменялись изъятиями Домингеса и Эмерсона.

В игре 10 на 10 сильнее оказались хозяева встречи. Во второй половине заключительной 45-минутки Торрес установил окончательный счет – 1:1.

Разрыв между Бразилией и Аргентиной сократился до четырех очков. Обе команды уже вышли на чемпионат мира.

Эквадор – Бразилия видеообзор

Чили – Аргентина 1:2

Голы: Бреретон, 20 – Ди Мария, 9, Мартинес, 34

Чили на своем поле принимал Аргентину. Гости открыли счет уже на 9-й минуте – забил Анхель Ди Мария, выведший команду на игру с капитанской повязкой.

Вскоре чилийцы смогли восстановить паритет усилиями Бреретона. Но на 34-й минуте "альбиселесте" снова вернули себе преимущество. Убил Лаутаро Мартинес.

В игре не участвовал лидер аргентинской сборной Лионель Месси, не вызванный на зимние матчи сборной.

Чили – Аргентина видеообзор

Парагвай – Уругвай 0:1

Гол: Суарес, 50

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 одержала победу над Парагваем. Встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Луис Суарес.

Сборная Уругвая прервала серию из 4 поражений и поднялась на 4 место в турнирной таблице квалификационного турнира, набрав 19 очков после 15 матчей.

Парагвай – Уругвай видеообзор