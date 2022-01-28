Еквадор – Бразилія 1:1

Голи: Торрес, 75 – Каземіро, 6

До слова Визначився ще один учасник ЧС-2022 з футболу

Збірна Бразилії на виїзді зіграла внічию з Еквадором. У самому дебюті зустрічі рахунок відкрив Каземіро, а в середині тайму команди обмінялися вилученнями Домінгеса та Емерсона.

У грі 10 на 10 сильнішими виявилися господарі зустрічі. У другій половині заключної 45-хвилинки Торрес встановив остаточний рахунок – 1:1.

Розрив між Бразилією та Аргентиною скоротився до чотирьох очок. Обидві команди вже вийшли на чемпіонат світу.

Еквадор – Бразилія відеоогляд

Чилі – Аргентина 1:2

Голи: Бреретон, 20 – Ді Марія, 9, Мартінес, 34

Чилі на своєму полі приймав Аргентину. Гості відкрили рахунок вже на 9-й хвилині – забив Анхель Ді Марія, який вивів команду на гру з капітанською пов'язкою.

Незабаром чилійці змогли відновити паритет зусиллями Бреретона. Але на 34-й хвилині "альбіселесте" знову повернули собі перевагу. Забив Лаутаро Мартінес.

У грі не брав участі лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі, якого не викликали на зимові матчі збірної.

Чилі – Аргентина відеоогляд

Парагвай – Уругвай 0:1

Гол: Суарес, 50

Збірна Уругваю у матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 здобула перемогу над Парагваєм. Зустріч закінчилася із рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив нападник Луїс Суарес.

Збірна Уругваю перервала серію з 4 поразок та піднялася на 4 місце у турнірній таблиці кваліфікаційного турніру, набравши 19 очок після 15 матчів.

Парагвай – Уругвай відеоогляд