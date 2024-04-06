В его отсутствие место в основном составе "сливочных" завоевал Андрей Лунин. Украинец выиграл конкуренцию у самого дорогого вратаря мира Кепы Аррисабалаги и с конца января 2024 года все матчи Реала провел в старте.

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Когда Куртуа вернется в состав Реала

Ожидалось, что до конца нынешнего сезона ситуация уже не изменится, но фактором, который может повлиять на потерю места в основном составе "сливочных" для украинского голкипера может стать быстрое восстановление Тибо Куртуа.

Бельгиец планирует вернуться к выступлениям за мадридцев еще в нынешнем сезоне. Во время прямой трансляции с блогером DjMaRiiO 31-летний вратарь сообщил, когда начнет тренироваться с командой.

В конце месяца я снова буду тренироваться в группе,

– заявил Куртуа.

Отметим, что в таком случае бельгиец будет иметь шанс сыграть в примерно 5 турах Ла Лиги, а также в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, если Реал одолеет Манчестер Сити.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 24 матча за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 11 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий поединок Реал сыграет 9 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" против Манчестер Сити. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.