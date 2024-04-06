За його відсутності місце в основному складі "вершкових" виборов Андрій Лунін. Українець виграв конкуренцію в найдорожчого воротаря світу Кепи Аррісабалаги та з кінця січня 2024 року всі матчі Реала провів у старті.
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Коли Куртуа повернеться у склад Реала
Очікувалося, що до кінця нинішнього сезону ситуація вже не зміниться, але фактором, який може повпливати на втрату місця в основному складі "вершкових" для українського голкіпера може стати швидке відновлення Тібо Куртуа.
Бельгієць планує повернутись до виступів за мадридців ще в нинішньому сезоні. Під час прямої трансляції з блогером DjMaRiiO 31-річний воротар повідомив, коли почне тренуватися з командою.
Наприкінці місяця я знову тренуватимуся у групі,
– заявив Куртуа.
Зазначимо, що в такому разі бельгієць матиме шанс зіграти у приблизно 5 турах Ла Ліги, а також у півфінальних матчах Ліги чемпіонів, якщо Реал здолає Манчестер Сіті.
Наступний поєдинок Реал зіграє 9 квітня у чвертьфіналі Ліги чемпіонів на "Сантьяго Бернабеу" проти Манчестер Сіті. Стартовий свисток пролунає о 22:00.