Александр Поветкин никоим образом не осудил агрессивную войну против Украины. Более того, "Русский Витязь" всячески поддерживает преступные действия кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Поветкин пожелал курянам держаться

Как и большинство россиян, которым пропаганда промыла мозги, Поветкин не ожидал, что война может прийти на их землю. Однако "Витязь" не растерялся, когда Вооруженные силы Украины пришли освобождать Курскую область от российской нечисти. Александр в стиле экс-президента России Дмитрия Медведева решил поддержать своих земляков.

Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами,

– сообщил Поветкин в интервью российским пропагандистам.

Бывший боксер не объяснил с чем связан его внезапный визит на малую родину. Ведь, как говорит его кумир Владимир Путин, "спецоперация идет строго по плану".

К слову. Напомним, что Курская операция началась Вооруженными силами Украины утром 6 августа. По состоянию на 14 августа от российских захватчиков освобождено более 1000 квадратных километров. Сейчас 74 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ.

Отметим, что Александр Поветкин родился в Курске, где начал заниматься боксом. Украинские болельщики хорошо помнят бой россиянина с украинцем Владимиром Кличко. Во время поединка "Русский Витязь" четыре раза оказывался на канвасе. В итоге победу с разгромным счетом 119:104 одержал Кличко.