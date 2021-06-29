Барбовал с Корвалолом в атаке, а на воротах Бущан: курьезный состав сборной на Евро-2020

Сборная Украины играет исторический матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Прошлые игры так вымотали нервы болельщиков, что в сети создали альтернативный – курьезный состав команды.

Забавный состав сборной создал спортивный портал. Авторы в шутку захотели напомнить о том, что поединки с участием нашей сборной получаются нервными.

Смотрите Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Успокаивающие вместо игроков

На картинке вместо стартового состава игроков украинской сборной в разных позициях разместили успокоительные лекарства. Так, "живым человеком", а не лекарствами на картинке оставили только героя и спасителя прошлых матчей – вратаря Георгия Бущана.

С таким составом болельщикам будет спокойнее,

– подписали картинку авторы.



Курьезный состав сборной Украины / Изображение Tribuna.com

Сама же украинская сборная заявила, что ожидает нелегкой игры, однако команда настроена на максимальный результат.

"Валидольный матч сборной Украины"

Сборная Украины 17 июня выиграла у Северной Македонии со счетом 2:1 во втором туре чемпионата Европы-2020.

Поединок выдался богатым событиями и заставил понервничать украинских болельщиков – его окрестили "валидольным".

29 июня сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы. На Евро-2020 это произошло, в частности, благодаря сборной Швеции.

Украинцы приняли участие в массовом флешмобе поддержки сборной, который начал Владимир Зеленский.

Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.