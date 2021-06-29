Об этом рассказал представитель Национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский. Он отметил, что настроение у футболистов боевое и они готовы к противодействию сопернику.

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"Сегодня (29 июня – 24 канал) провели уже утреннюю тренировку на небольшом шотландском стадионе клуба, которому более 100 лет, но главное – газон в хорошем состоянии. Поэтому состоялись последние приготовления, некоторые тактические комбинации наигрывались. Все нормально, готовы к игре", – сказал Гливинский.

По его словам, серьезное противодействие со стороны Швеции будет, однако украинские футболисты чувствуют поддержку всей страны и знают, что будут сами на пустом стадионе Hampden Park.

Чего сборная ожидает от соперника

Александр Гливинский отметил, что Швеция – выносливая команда, которая не сдается до конца матча, и украинская сборная это осознает.

"Мы готовимся к тому, что настоящие скандинавы, крепкая команда, которая так же хочет создать историю, выйти в четверть финала – будет нашим оппонентом. Но мы также хотим написать свою историю, поэтому все ребята, однозначно – настроены отдать все силы, без остатка даже больше, чтобы достичь результата", – сказал представитель сборной.

Обратите внимание! Матч 1/8 финала Евро2020 Швеция – Украина состоится в 22:00 29 июня. Стартовый свисток итальянского арбитра прозвучит на стадионе Hampden Park в Глазго, в Шотландии.

В то же время он отметил, что нужно понимать – что это спорт, в котором никогда нельзя спрогнозировать результат, поэтому 2 команды будут сражаться за него. Александр Гливинский рассказал, что на традиционном матчевом совещании сообщили, что примерно 9 тысяч билетов продано.

Ожидается примерно 500 – 700 болельщиков из Украины на этой игре и почти столько же из Швеции. То есть примерно одинаковое будет количество этнических украинцев и шведов на матче,

– сказал спикер сборной Украины по футболу.

Гливинский об ожиданиях от матча Швеция – Украина: смотрите видео